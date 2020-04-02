В Тверской области заработала горячая линия Государственной инспекции труда

2 Апр 2020 2020-04-02T16:39:31+03:00

Специалисты инспекции проконсультируют по всем вопросам, касающимся трудового законодательства Фото: Александр Новиков

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В Государственной инспекциии труда в Тверской области, в связи с возникшей эпидемиологической ситуацией по распространению коронавируса, организована работа круглосуточной горячей линии.

Специалисты инспекции проконсультируют по всем вопросам, касающимся трудового законодательства, по тел.: 8-920-191-91-86.

Также напоминаем, что в департаменте экономического развития администрации Твери работает "горячая линия" для сообщений о нарушении предприятиями и организациями требований по профилактике коронавирусной инфекции.

Власти призывают всех, кто обладает информацией о нарушении предприятиями и организациями города требований по профилактике коронавирусной инфекции, сообщать об этом по телефону: 8(4822) 42-07-90 (c 09:00 до 18:00) или отправить сообщение на e-mail: bipr@adm.tver.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU