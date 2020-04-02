2020-04-02T15:57:55+03:00
Общество

Жителя Твери уволили с работы и не дали расчет

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Права работника защитила прокуратураПрава работника защитила прокуратураФото: Валерий РОМАНОВ
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В прокуратуру Пролетарского района города Твери обратился бывший работник общества с ограниченной ответственностью "Эволюция" и сообщил о нарушении работодателем трудового законодательства.

Установлено, что заявитель работал оператором производственного цеха по производству резиновой обуви, а после увольнения по собственному желанию окончательный расчет в сумме 21 тыс. рублей не получил.

В защиту прав работника выступила прокуратура. В адрес руководителя учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, выявленные нарушения устранены.

В отношении юридического лица и его генерального директора возбуждены дела об административном правонарушении, виновные лица привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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