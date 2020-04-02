Жителя Твери уволили с работы и не дали расчет
В прокуратуру Пролетарского района города Твери обратился бывший работник общества с ограниченной ответственностью "Эволюция" и сообщил о нарушении работодателем трудового законодательства.
Установлено, что заявитель работал оператором производственного цеха по производству резиновой обуви, а после увольнения по собственному желанию окончательный расчет в сумме 21 тыс. рублей не получил.
В защиту прав работника выступила прокуратура. В адрес руководителя учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, выявленные нарушения устранены.
В отношении юридического лица и его генерального директора возбуждены дела об административном правонарушении, виновные лица привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU