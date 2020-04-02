В Твери ищут пропавшую двенадцатилетнюю девочку

2 Апр 2020 2020-04-02T15:52:18+03:00

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Сообщение о том, что Алена Константиновна Костенко, 2007 года рождения, ушла из дома в Твери и пропала, поступило в СУ СК РФ по Тверской области 2 апреля.

О ее местонахождении ничего не известно. По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом регионального СКР организовано проведение доследственной проверки.

Следователи, криминалисты, сотрудники МВД выехали по месту жительства несовершеннолетней.

- Опрошены родственники и знакомые пропавшей. Проводятся поисковые мероприятия, - сообщили в ведомстве.

Всех, кому известно о местонахождении девочки, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU