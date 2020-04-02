В Твери ищут пропавшую двенадцатилетнюю девочку
Сообщение о том, что Алена Константиновна Костенко, 2007 года рождения, ушла из дома в Твери и пропала, поступило в СУ СК РФ по Тверской области 2 апреля.
О ее местонахождении ничего не известно. По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом регионального СКР организовано проведение доследственной проверки.
Следователи, криминалисты, сотрудники МВД выехали по месту жительства несовершеннолетней.
- Опрошены родственники и знакомые пропавшей. Проводятся поисковые мероприятия, - сообщили в ведомстве.
Всех, кому известно о местонахождении девочки, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.
ИСТОЧНИК KP.RU