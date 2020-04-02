Коронавирус в Тверской области: один из пяти заболевших - житель Торжка

2 Апр 2020 2020-04-02T15:01:20+03:00

Всего в Тверской области на сегодняшний день у пяти жителей подтвердили коронавирус Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса.

1 апреля в регионе подтвердили пятый случай заражения коронавирусной инфекцией. В тот же день стало известно, что один из зараженных - житель Торжка Тверской области. Об этом рассказал глава Торжка Юрий Гурин в интервью телецентру "Беркут".

- Удалось установить 48 человек, которые контактировали с инфицированным. Все они находятся в самоизоляции. За состоянием их здоровья следят медики Торжокской ЦРБ, - сообщил Юрий Гурин.

В подъезде, где проживает зараженный, провели соответствующую обработку. Его жители также находились на самоизоляции.

- Сейчас карантинный приод уже прошёл, больше заболевших в Торжке нет, - сказал Юрий Гурин и отметил, что пациент с коронавирусом находится на лечении и уже идет на поправку.

Напомним, что по оператиным данным на 2 апреля, в Тверской области новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU