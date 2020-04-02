2020-04-02T15:01:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: один из пяти заболевших - житель Торжка

С ним контактировали 48 человек
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Всего в Тверской области на сегодняшний день у пяти жителей подтвердили коронавирусВсего в Тверской области на сегодняшний день у пяти жителей подтвердили коронавирусФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса.

1 апреля в регионе подтвердили пятый случай заражения коронавирусной инфекцией. В тот же день стало известно, что один из зараженных - житель Торжка Тверской области. Об этом рассказал глава Торжка Юрий Гурин в интервью телецентру "Беркут".

- Удалось установить 48 человек, которые контактировали с инфицированным. Все они находятся в самоизоляции. За состоянием их здоровья следят медики Торжокской ЦРБ, - сообщил Юрий Гурин.

В подъезде, где проживает зараженный, провели соответствующую обработку. Его жители также находились на самоизоляции.

- Сейчас карантинный приод уже прошёл, больше заболевших в Торжке нет, - сказал Юрий Гурин и отметил, что пациент с коронавирусом находится на лечении и уже идет на поправку.

Напомним, что по оператиным данным на 2 апреля, в Тверской области новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Тверской области: один из пяти заболевших - житель Торжка
Коронавирус в Тверской области: В медцентре исследовали пробы у 888 человек
В Твери пожарные спасли женщину из горящей квартиры
Школьники Твери вышьют на солдатских платках имена бойцов Красной Армии
Прокуратура помогла молодой матери получить пособие по беременности и родам
В Тверской области работодатель задолжал сотруднику 120 тысяч рублей
Жители Тверской области обокрали дачу пенсионерки
Выплаты жителям Тверской области Пенсионный Фонд будет продлевать без личных заявлений
В Тверской области собираются обустроить три площадки для вертолетов санавиации
Коронавирус в Тверской области, оперативные данные на 2 апреля 2020 года: в регионе не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом
Двое жителей Тверской области осуждены за хранение наркотиков
В детском саду Твери воспитатель оставила без помощи девочку со сломанной рукой
В двух районах Тверской области ввели карантин по бешенству
Коронавирус в Тверской области: в Твери заработала "горячая линия" психологической помощи для пенсионеров
В Тверской области дети войны впервые получат выплаты ко Дню Победы
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Тверской области
В Тверской области лучшим семьям заплатят приличные деньги
Коронавирус в Тверской области: главный парк Твери закрыли для горожан
На пожаре в Тверской области кроме погибшего мужчины нашли и останки женщины
Коронавирус в Тверской области: предприятия перестраиваются на шитьё масок
Склад огнестрельного оружия обнаружили полицейские в квартире жителя Твери
В детском саду Тверской области нашли некачественное сливочное масло
В последнюю неделю марта медики "скорой помощи" в Твери обслужили более 3500 вызовов
Минприроды Тверской области подвело итоги фотоконкурса на лучшую кормушку