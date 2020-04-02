Коронавирус в Тверской области: В медцентре исследовали пробы у 888 человек

2 Апр 2020 2020-04-02T14:48:56+03:00

В лаборатории Центра им. В.П. Аваева работает уже три бригады. Фото: vk.com/centeravaeva

По информации Роспотребнадзора новых случаев заражения COVID-19 в регионе не зафиксировано

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В Твери в лаборатории Центра специализированных видов помощи имени В.П. Аваева на коронавирус исследованы пробы, взятые у 888 человек. Об этом сообщает областное правительство.

Задачу увеличить объем лабораторных исследований в Тверской области поставил губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время кроме Центра им. В.П. Аваева в Твери исследования проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии. Также тест-системы переданы медико-санитарной части №141 в Удомле и лаборатории Тверского государственного медуниверситета.

Исследование в Центре им. В.П. Аваева – бесплатное, но делается только по показаниям врачей. Самим гражданам обращаться туда бессмысленно. Забор материала на анализ делает медработник участковой службы.

– Мы мобилизовались, переформатировались и работаем тремя бригадами, в том числе в воскресенье, - рассказала главврач Центра им. В.П. Аваева Каринэ Конюхова.

По информации Роспотребнадзора, на 2 апреля в Тверской области не выявлено новых случаев заражения COVID-19. Всего было подтверждено пять случаев, двое выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU