2020-04-02T14:09:17+03:00
Происшествия

В Твери пожарные спасли женщину из горящей квартиры

ЧП произошло на улице Бобкова
Ольга ТРОФИМОВА
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Спасатели вынесли женщину из горящей квартиры Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиСпасатели вынесли женщину из горящей квартиры Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Бобкова, 26 в Твери поступило в ГУ МЧС России по Тверской области утром, 2 апреля.

На место ЧП были направлены три отделения пожарно-спасательной части №2. По прибытии на место в горящей квартире личным составом была обнаружена женщина. Пострадавшую вынесли на улицу и передали прибывшим медикам.

- Причина пожара – устанавливается. В 11:24 была объявлена полная ликвидация пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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