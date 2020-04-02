Школьники Твери вышьют на солдатских платках имена бойцов Красной Армии

2 Апр 2020 2020-04-02T13:53:00+03:00

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Школьники Твери смогут дистанционно принять участие в ежегодной акции "Полотно памяти", которая проходит в областной столице 9 мая.

В этом году уникальная молодежная акция будет продолжена. Начиная с 6 апреля, тверские школьники, находясь дома, будут вышивать на солдатских платках имена бойцов Красной Армии, которые считались пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны. Эым солатским медальонам.

Во время прохождения "Бессмертного полка" полотно памяти пронесут по улицам Твери.

Также в Твери стартует проект "Я поднимаю Знамя памяти", в рамках которого школьники запишут видео-рассказы о своих воевавших родственниках. Каждая работа будет начинаться со слов: "Я поднимаю Знамя памяти о моём прадеде…". Проект будет завершён к концу Года памяти и славы.

ИСТОЧНИК KP.RU