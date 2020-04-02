Прокуратура помогла молодой матери получить пособие по беременности и родам

2 Апр 2020 2020-04-02T13:40:38+03:00

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В прокуратуру обратилась жительница Оленинского района, которая сообщила, что в Центре социальной поддержки населения ей отказали в назначении единовременного пособия при рождении ребенка в сумме свыше 17 тыс. рублей и направили к бывшему работодателю.

Прокуратура района выступила в защиту прав заявительницы и вынесла представление в адрес директора органа социальной защиты населения, которое рассмотрено и удовлетворено.

Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, принято решение о назначении заявительнице пособия. Вопрос находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU