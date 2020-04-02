Прокуратура помогла молодой матери получить пособие по беременности и родам
В прокуратуру обратилась жительница Оленинского района, которая сообщила, что в Центре социальной поддержки населения ей отказали в назначении единовременного пособия при рождении ребенка в сумме свыше 17 тыс. рублей и направили к бывшему работодателю.
Прокуратура района выступила в защиту прав заявительницы и вынесла представление в адрес директора органа социальной защиты населения, которое рассмотрено и удовлетворено.
Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, принято решение о назначении заявительнице пособия. Вопрос находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU