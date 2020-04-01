По подозрению в сбыте наркотиков задержан житель Тверской области

1 Апр 2020 2020-04-01T17:51:59+03:00

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По подозрению в сбыте наркотических веществ полицейские из Тверской области в лесном массиве у деревни Николо-Малица задежали 30-летнего межчину.

Подозреваемый совершал закладку со свёртками, в которых находилось порошкообразное вещество. Эксперты-криминалисты установили, что в свёртках находилось наркотическое средство, общей массой 5,11 грамм.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 20 лет тюрьмы.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU