По подозрению в сбыте наркотиков задержан житель Тверской области
Возбуждено уголовное дело
Фигурант задержан, ведется следствиеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По подозрению в сбыте наркотических веществ полицейские из Тверской области в лесном массиве у деревни Николо-Малица задежали 30-летнего межчину.
Подозреваемый совершал закладку со свёртками, в которых находилось порошкообразное вещество. Эксперты-криминалисты установили, что в свёртках находилось наркотическое средство, общей массой 5,11 грамм.
Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 20 лет тюрьмы.
Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU