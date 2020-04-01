Прокуратура Тверской области: школы не вправе не пускать на занятия учеников без школьной формы
Школы не вправе отказывать ученикам в посещении занятий, если те не имеют школьной формы. Этот факт нескольким школам в Тверской области пришлось доказывать с помощью прокуратуры.
Пять школ в Спировском районе своими внутренними актами установили требования к внешнему виду учеников: условия, предъявляемые к причёске, маникюру и макияжу. В этих документах также была обозначена необходимость ношения школьной формы, а в некоторых - даже прописан запрет для учеников посещать занятия без формы.
Прокуратура признала это нарушением закона.
- При издании актов не учтено, что согласно Конституции Российской Федерации и действующему федеральному законодательству гарантируется общедоступность общего образования, а его получение не может зависеть от наличия либо отсутствия школьной формы, - сообщает Прокуратура Тверской области.
Прокурор Спировского района вынес пять протестов на незаконные локальные акты школ. Они были рассмотрены и удовлетворены в суде. В положения школ пришлось внести необходимые изменения, и на настоящий момент нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU