Прокуратура Тверской области: школы не вправе не пускать на занятия учеников без школьной формы

1 Апр 2020 2020-04-01T17:49:05+03:00

Школа может согласовывать с родителями внешний вид учеников, но не пускать их на занятия без формы не имеет права. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Школы не вправе отказывать ученикам в посещении занятий, если те не имеют школьной формы. Этот факт нескольким школам в Тверской области пришлось доказывать с помощью прокуратуры.

Пять школ в Спировском районе своими внутренними актами установили требования к внешнему виду учеников: условия, предъявляемые к причёске, маникюру и макияжу. В этих документах также была обозначена необходимость ношения школьной формы, а в некоторых - даже прописан запрет для учеников посещать занятия без формы.

Прокуратура признала это нарушением закона.

- При издании актов не учтено, что согласно Конституции Российской Федерации и действующему федеральному законодательству гарантируется общедоступность общего образования, а его получение не может зависеть от наличия либо отсутствия школьной формы, - сообщает Прокуратура Тверской области.

Прокурор Спировского района вынес пять протестов на незаконные локальные акты школ. Они были рассмотрены и удовлетворены в суде. В положения школ пришлось внести необходимые изменения, и на настоящий момент нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU