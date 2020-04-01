Коронавирус в Тверской области: в Калининской ЦРБ и горбольнице №6 в Твери развернута госпитальная база
В Калининской ЦРБ и городской больнице №6 Твери временно изменился порядок работы. В связи с эпидситуацией в учреждениях развернута госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в правительстве Тверской области.
Амбулаторный прием жителей, прикрепленных к поликлинике Калининской ЦРКБ, временно осуществляется в поликлинике №3 в пос. Химинститута, д. 9Б.
Телефон регистратуры: 53-25-56. Прием несовершеннолетних детей и подростков, проживающих в Калининском районе, перенесен в детскую поликлинику №1 больницы №6 на площади Гагарина, каб. №18 с 9:00 до 13:30 в будние дни.
Телефон регистратуры: 49-42-01. Пациенты поликлиники №1 6-ой больницы, что на ул. Орджоникидзе, д. 36, временно могут обращаться в поликлинику № 7, на б-ре Гусева, д. 27.
Телефоны регистратуры: 42-52-33, 51-66-83.
Остальные лечебно-профилактические учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Тверской области, работают в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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