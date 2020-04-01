Во Ржеве Тверской области силовики пресекли деятельность игрового клуба

1 Апр 2020 2020-04-01T17:11:18+03:00

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Во Ржеве сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Тверской области совместно с оперативниками ОЭБиПК МО МВД России "Ржевский" совместно с сотрудниками СУ СК России по Тверской области, при силовой поддержке бойцов СОБР регионального Управления Росгвардии пресекли незаконную деятельность игорного заведения.

По версии следствия, 29 марта 2020 года в одном из домов неустановленные лица организовали проведение азартных игр через Интернет.

С места происшествия изъяли 13 электронных игровых автоматов, два мобильных телефона, выручку от незаконной деятельности.

- Клуб работал в "закрытом" режиме, пройти в помещение могли только постоянные игроки или лица, прибывшие по рекомендации, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По данному факту Следственным отделом СУ СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ.

Лица, причастные к противоправной деятельности устанавливаются. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU