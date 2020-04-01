В Тверской области дорожают лук и гречка

1 Апр 2020 2020-04-01T16:57:01+03:00

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Тверьстат предоставил данные об изменениях цен на продукты питания с 24 по 30 марта 2020 года. Такой мониторинг ведомство осуществляет еженедельно и публикует сведения на неделе, следующей за отчётной.

Больше всего подорожал репчатый лук - на 11,2%. На 6,2% подскочил в цене сахар-песок. На 4% подорожала белокочанная капуста, на 3,5% - стерилизованное молоко и колбаса (полукопчёная и варёно-копчёная).

Подорожание также коснулось свинины, кур, подсолнечного масла, гречки, моркови и яблок.

Сильнее всего за неделю подешевели макароны и вермишель. Они скинули в цене 1,5%. Немного дешевле стали также печенье, сметана и мороженая рыба.

Почти не изменились в цене сливочное масло, маргарин, сыр, творог, карамель, хлеб и пшено.

ИСТОЧНИК KP.RU