Почта в Тверской области 2 и 3 апреля будет работать в штатном режиме

1 Апр 2020 2020-04-01T16:57:06+03:00

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В условиях самоизоляции Почта России продолжает свою работу как стратегическая компания государственного значения.

Сообщается, что 2 и 3 апреля почтовые отделения Тверской области будут работать в штатном режиме. Клиентам будет предоставлен весь перечень услуг. О дальнейшем режиме почтовых отделений будет сообщено дополнительно.

Единственные изменения: в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. Во время ожидания необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. Для этого на пол необходимо нанести разметку.

Однако, если нет крайней необходимости, то на почту лучше не ходить, а пользоваться дистанционными каналами обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU