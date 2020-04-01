2020-04-01T16:57:06+03:00
Общество

Почта в Тверской области 2 и 3 апреля будет работать в штатном режиме

О дальнейших изменениях будет сообщено дополнительно
Ирина ТАРАСОВА
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О дальнейшем режиме почтовых отделений будет сообщено дополнительноО дальнейшем режиме почтовых отделений будет сообщено дополнительноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В условиях самоизоляции Почта России продолжает свою работу как стратегическая компания государственного значения.

Сообщается, что 2 и 3 апреля почтовые отделения Тверской области будут работать в штатном режиме. Клиентам будет предоставлен весь перечень услуг. О дальнейшем режиме почтовых отделений будет сообщено дополнительно.

Единственные изменения: в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. Во время ожидания необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. Для этого на пол необходимо нанести разметку.

Однако, если нет крайней необходимости, то на почту лучше не ходить, а пользоваться дистанционными каналами обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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