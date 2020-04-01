1 Апр 2020 2020-04-01T16:41:46+03:00

В Тверской области повышение коснулось более, чем 27 тысяч пенсионеров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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С 1 апреля 2020 года социальные пенсии проиндексированы на 6,1%. В Тверской области повышение коснулось 27448 работающих и неработающих пенсионеров. Это те, кто получает социальные пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца.

Пенсии также проиндексированы тем, кто получает их по государственному пенсионному обеспечению. Это военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, члены их семей, участники Великой Отечественной войны, блокадники, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и некоторые другие категории.

В результате индексации средний размер социальной пенсии в Тверской области увеличился на 514 рублей и составил 8935 рублей, сообщают в Тверском региональном отделении Пенсионного Фонда РФ.

Индексация пенсий произойдёт автоматически, обращаться для этого пенсионерам никуда не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU