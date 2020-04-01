Тверской театр кукол представил график видео-трансляций на ближайшую неделю

1 Апр 2020 2020-04-01T16:34:01+03:00

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Перешел в онлайн и тверской Театр кукол. График трансляций на ближайшую неделю был опубликован на их сайте:

1, 2 и 3 апреля в 15.00 - продолжат знакомить зрителей с закулисьем Театра кукол.

Видео-экскурсию проводит заслуженная артистка РФ, ведущий мастер сцены Надежда Анатольевна Ицкович.

4 апреля в 11.00 - Вниманию зрителей предлагают фрагмент спектакля Тверского театра кукол по мотивам русской народной сказки «Царевна-лягушка».

5 апреля в 11.00 - Фрагмент спектакля Тверского театра кукол по мотивам сказки К.Чуковского «Царь Пузан».

Приятного просмотра!

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ИСТОЧНИК KP.RU