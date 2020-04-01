В квартиру жителя Кашина Тверской области через форточку залез грабитель
В полицию о грабеже сообщил 66-летний житель Кашина Тверской области. Мужчина рассказал, что ночью через форточку в его квартиру проник грабитель. Хозяин проснулся от шума и стал звать на помощь соседей.
Незнакомец оттолкнул потерпевшего, схватил телефизионную приставку и покинул квартиру.
Пенсионер сразу позвонил в полицию.
Грабителя задержали по составленной ориентировке. Им оказался неработающий ранее судимый 38-летний местный житель. Похищенное имущество вернули владельцу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 161 УК РФ, фигуранту грозит до семи лет.
В настоящее время он задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU