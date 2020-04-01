В квартиру жителя Кашина Тверской области через форточку залез грабитель

1 Апр 2020 2020-04-01T16:18:43+03:00

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В полицию о грабеже сообщил 66-летний житель Кашина Тверской области. Мужчина рассказал, что ночью через форточку в его квартиру проник грабитель. Хозяин проснулся от шума и стал звать на помощь соседей.

Незнакомец оттолкнул потерпевшего, схватил телефизионную приставку и покинул квартиру.

Пенсионер сразу позвонил в полицию.

Грабителя задержали по составленной ориентировке. Им оказался неработающий ранее судимый 38-летний местный житель. Похищенное имущество вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 161 УК РФ, фигуранту грозит до семи лет.

В настоящее время он задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU