2020-04-01T13:56:56+03:00
Общество

В Калининском районе Тверской области выявлены два случая бешенства

Оба - у енотовидных собак
Ольга ТРОФИМОВА
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Две енотовидные собаки заразились бешенством в Тверской областиДве енотовидные собаки заразились бешенством в Тверской областиФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Два случая бешенства среди диких животных зарегистрированы по результатам проверки, проведенной специалистами Тверской межобластной ветлаборатории.

Патологический материал на исследование был передан Управлением Россельхознадзора по Тверской области.

Две енотовидные собаки были обнаружены в Каблуковском сельском поселении Калининского района, в деревнях Видогощи и Заборовье. У обоих животных выявлено бешенство.

Полученные результаты исследований направлены в соответствующие ведомства для принятия мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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