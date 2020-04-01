В Калининском районе Тверской области выявлены два случая бешенства

1 Апр 2020 2020-04-01T13:56:56+03:00

Две енотовидные собаки заразились бешенством в Тверской области Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Оба - у енотовидных собак

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Два случая бешенства среди диких животных зарегистрированы по результатам проверки, проведенной специалистами Тверской межобластной ветлаборатории.

Патологический материал на исследование был передан Управлением Россельхознадзора по Тверской области.

Две енотовидные собаки были обнаружены в Каблуковском сельском поселении Калининского района, в деревнях Видогощи и Заборовье. У обоих животных выявлено бешенство.

Полученные результаты исследований направлены в соответствующие ведомства для принятия мер.

ИСТОЧНИК KP.RU