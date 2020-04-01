Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: жители могут пожаловаться на предприятия, нарушающие карантин

1 Апр 2020 2020-04-01T13:36:48+03:00

Закрыты все магазины, кроме продуктовых, салонов связи и аптек Фото: Ольга ТРОФИМОВА

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В департаменте экономического развития администрации Твери заработала "горячая линия" для сообщений о нарушении предприятиями и организациями требований по профилактике коронавирусной инфекции.

Власти призывают всех, кто обладает информацией о нарушении предприятиями и организациями города требований по профилактике коронавирусной инфекции, сообщать об этом по телефону: 8(4822) 42-07-90 (c 09:00 до 18:00) или отправить сообщение на e-mail: bipr@adm.tver.ru.

Напомним, что с 17 марта в Тверской области введен режим повышенной готовности. До особого распоряжения приостановлена деятельность предприятий, досуговых центров, спортивных учреждений и др. Исключение составляют продовольственные магазины, аптеки.

Работодатель – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо - нарушающий данное постановление, рискует получить немалый штраф или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

ИСТОЧНИК KP.RU