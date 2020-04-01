Водитель иномарки уснул и совершил ДТП в Тверской области

1 Апр 2020 2020-04-01T12:51:11+03:00

Водитель уснул и врезался в отбойник Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 1 апреля, на 289-м км автодороги М-11 "Нева" в Тверской области.

В УГИБД России по Тверской области сообщили, что водитель автомобиля "Ауди А6", двигаясь в сторону Москвы, уснул за рулем и наехал на металлический отбойник.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки. Угрозы жизни нет, признаков алкогольного опьянения у водителя нет.

ИСТОЧНИК KP.RU