Водитель иномарки уснул и совершил ДТП в Тверской области
Два человека пострадали
Водитель уснул и врезался в отбойникФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 1 апреля, на 289-м км автодороги М-11 "Нева" в Тверской области.
В УГИБД России по Тверской области сообщили, что водитель автомобиля "Ауди А6", двигаясь в сторону Москвы, уснул за рулем и наехал на металлический отбойник.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки. Угрозы жизни нет, признаков алкогольного опьянения у водителя нет.
ИСТОЧНИК KP.RU