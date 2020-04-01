2020-04-01T12:51:11+03:00
Происшествия

Водитель иномарки уснул и совершил ДТП в Тверской области

Два человека пострадали
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель уснул и врезался в отбойникВодитель уснул и врезался в отбойникФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 1 апреля, на 289-м км автодороги М-11 "Нева" в Тверской области.

В УГИБД России по Тверской области сообщили, что водитель автомобиля "Ауди А6", двигаясь в сторону Москвы, уснул за рулем и наехал на металлический отбойник.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки. Угрозы жизни нет, признаков алкогольного опьянения у водителя нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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