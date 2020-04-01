Коронавирус в Тверской области, последние новости на 1 апреля 2020 года: в регионе зарегистрирован пятый случай заболевания
Утром, 1 апреля, стало известно пятом случае заболевания коронавирусной инфекцией в Тверской области. Официальные данные опубликовал Роспотребнадзор РФ.
Пациентка с инфекцией госпитализирована, состояние ее здоровья – удовлетворительное. Люди, находившимися в контакте с заболевшей, находятся под наблюдением медиков.
Сообщается, что всего за минувшие сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировано 440 в 35 регионах.
Напомним, что ранее в Тверской области были госпитализированы четыре человека с коронавирусом. Двое из них выздоровели и были выписаны.
С 17 марта в регионе действует режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Руденя. По всей Тверской области действует запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты магазины (кроме продуктовых, товаров первой необходимости и аптек), спортивные клубы, развлекательные центры и др.
Жителей предупреждают об опасности распространения коронавирусной инфекции и напоминают о самоизоляции в период карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»