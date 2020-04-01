2020-04-01T12:14:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области, последние новости на 1 апреля 2020 года: в регионе зарегистрирован пятый случай заболевания

Оперативные данные опубликовал Роспотребнадзор РФ
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области выявлен пятый случай заболевания коронавирусомВ Тверской области выявлен пятый случай заболевания коронавирусомФото: Александр ГЛУЗ
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Утром, 1 апреля, стало известно пятом случае заболевания коронавирусной инфекцией в Тверской области. Официальные данные опубликовал Роспотребнадзор РФ.

Пациентка с инфекцией госпитализирована, состояние ее здоровья – удовлетворительное. Люди, находившимися в контакте с заболевшей, находятся под наблюдением медиков.

Сообщается, что всего за минувшие сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировано 440 в 35 регионах.

Напомним, что ранее в Тверской области были госпитализированы четыре человека с коронавирусом. Двое из них выздоровели и были выписаны.

С 17 марта в регионе действует режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Руденя. По всей Тверской области действует запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты магазины (кроме продуктовых, товаров первой необходимости и аптек), спортивные клубы, развлекательные центры и др.

Жителей предупреждают об опасности распространения коронавирусной инфекции и напоминают о самоизоляции в период карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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