Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в МЧС организована дезинфекция помещений, территорий и спецтехники
В условиях режима повышенной готовности, который с 17 марта действует на територии Тверской области, МЧС России продолжает свое функционирование по обеспечению безопасности населения и объектов экономики.
В подразделениях МЧС России проводится регулярная дезинфекция помещений, территорий и спецтехники.
- Сотрудники МЧС России соблюдают все рекомендации Министерства здравоохранения. Отделом медико-психологического обеспечения ГУ МЧС России по Тверской области осуществляется контроль заступающего на дежурство и службу личного состава на контрольно-пропускном пункте. Каждому сотруднику измеряют температуру, пожарных и спасателей с признаками недомогания направляют в медучреждения, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Личный состав ГУ МЧС России по Тверской области, а также пожарно-спасательных подразделений, ежедневно сдают экспресс-тесты на коронавирус.
Сотрудники ежедневно сдают анализы и экспресс-тесты на коронавирус Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Подразделения функционируют в штатном режиме.
- Продолжается проверка населённых пунктов и профилактика, - отмечают в пресс-службе. - Погода дала передышку, но нужно понимать, что это временно.
Напомним, что с 1 апреля в Тверской области введен особый противопожарный режим: гражданами запрещено посещать леса и разводить в них огонь, жечь мусор и сухую траву.
ИСТОЧНИК KP.RU
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