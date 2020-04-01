Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в МЧС организована дезинфекция помещений, территорий и спецтехники

1 Апр 2020 2020-04-01T10:40:31+03:00

В МЧС организована дезинфекция помещений, территорий и спецтехники Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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В условиях режима повышенной готовности, который с 17 марта действует на територии Тверской области, МЧС России продолжает свое функционирование по обеспечению безопасности населения и объектов экономики.

В подразделениях МЧС России проводится регулярная дезинфекция помещений, территорий и спецтехники.

- Сотрудники МЧС России соблюдают все рекомендации Министерства здравоохранения. Отделом медико-психологического обеспечения ГУ МЧС России по Тверской области осуществляется контроль заступающего на дежурство и службу личного состава на контрольно-пропускном пункте. Каждому сотруднику измеряют температуру, пожарных и спасателей с признаками недомогания направляют в медучреждения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Личный состав ГУ МЧС России по Тверской области, а также пожарно-спасательных подразделений, ежедневно сдают экспресс-тесты на коронавирус.

Сотрудники ежедневно сдают анализы и экспресс-тесты на коронавирус Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Подразделения функционируют в штатном режиме.

- Продолжается проверка населённых пунктов и профилактика, - отмечают в пресс-службе. - Погода дала передышку, но нужно понимать, что это временно.

Напомним, что с 1 апреля в Тверской области введен особый противопожарный режим: гражданами запрещено посещать леса и разводить в них огонь, жечь мусор и сухую траву.

ИСТОЧНИК KP.RU