С 1 апреля на улицы Твери вышел обновленный автобусный маршрут №106

1 Апр 2020 2020-04-01T09:31:42+03:00

Теперь посёлки Химинститут и Эммаусс соединены с 6-й городской больницей прямым сообщением Фото: ПТО

12 автобусов среднего класса будут возить пассажирв от "Метро" до Эммаусса

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Утром, 1 апреля, в рамках новой транспортной модели, в Твери обновили маршрут №106.

На линию вышли 12 синих автобусов среднего класса вместимости, которые будут возить пассажиров по маршруту "ТЦ "Метро" - Эммаусс".

Маршрут продлили, и теперь посёлки Химинститут и Эммаусс соединены с 6-й городской больницей прямым сообщением.

Интервал движения автобусов составит 14 минут.

Напомним, что в настоящее время автобусы новой модели пассажирских перевозок работают на 69 маршрутах: 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 20, 21, 30, 31, 33, 33к, 36, 41, 43, 44, 45, 52, 55, 56, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 125р, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 154, 202, 204, 205, 207, 211, 222, 222к, 225, 227, 233.

С 30 марта по 3 апреля в Твери и Калининском районе они возят пассажиров по графику выходного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU