В Тверской области за минувшие сутки не произошло ни одного ДТП с пострадавшими
На территории Тверской области 31 марта дорожно-транспортных происшествий не произошло. Об этом утром 1 апреля сообщило УГИБДД России по Тверской области. Госавтоинспекторы просят жителей и гостей Верхневолжья без необходимости не покидать место своего жительства и соблюдать все необходимые меры безопасности.
А в случае необходимоси поездки на автомобиле соблюдать Правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Несмотря на снижение потока автомобилей на улицах, пешеходам напоминают, что необходимо быть предельно внимательными, переходить дорогу только в разрешенных правилами местах, а в темное время суток использовать световозвращающие элементы.
ИСТОЧНИК KP.RU