2020-04-01T09:38:17+03:00
Общество

В Тверской области за минувшие сутки не произошло ни одного ДТП с пострадавшими

Госавтоинспекторы призывают соблюдать меры безопасности и оставаться дома
Ольга ТРОФИМОВА
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За минувшие сутки в Тверской области не произошло ни одного ДТПЗа минувшие сутки в Тверской области не произошло ни одного ДТПФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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На территории Тверской области 31 марта дорожно-транспортных происшествий не произошло. Об этом утром 1 апреля сообщило УГИБДД России по Тверской области. Госавтоинспекторы просят жителей и гостей Верхневолжья без необходимости не покидать место своего жительства и соблюдать все необходимые меры безопасности.

А в случае необходимоси поездки на автомобиле соблюдать Правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Несмотря на снижение потока автомобилей на улицах, пешеходам напоминают, что необходимо быть предельно внимательными, переходить дорогу только в разрешенных правилами местах, а в темное время суток использовать световозвращающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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