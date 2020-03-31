Тверская художница запускает арт-марафон для всех желающих

31 Март 2020 2020-03-31T23:57:49+03:00

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С 1 апреля стартует творческий Арт-марафон "Онлайн Макаронина" от студии Диана Зименс.

В чем суть марафона? В том, что он будет длиться 30 дней по числу дней месяца. Каждый день будет - новое задание на день следующий!

- Правил нет - всё в ваших руках, приветствуется любая инициатива и нестандартный подход. Материалы для творчества можно использовать любые. Задания можно делать не по очереди, можно пропускать, можно объединять несколько заданий в одно, - уточняет художница.

Желательно! Выкладывать свои работы можно у себя на стене Вконтакте с обязательным хэштегом #онлайн_макаронина и ссылкой на группу Студия Дианы Зименс. Тогда Диана их обязательно заметит.

Приятные бонусы! Самые активные участники смогут получить авторские подарки лично от Лианы: наборы почтовых открыток, деревянные значки и магниты ручной работы, картины-сувениры на холстиках, а так же ваши портреты, цифровые и традиционные.

И еще. Каждые 5 дней Диана Зименс будет выбирать самого творческого участника, а в конце марафона будет выбран главный победитель, который получит главный приз.

А вот и первое задание.

ИСТОЧНИК KP.RU