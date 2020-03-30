2020-03-30T17:54:44+03:00
Звезды

Тверской театр драмы приглашает на онлайн-спектакль "Любовь под вязами"

Премьера состоялась в 1988 году
Ирина ТАРАСОВА
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Премьера состоялась в 1988 году. Фото: из архива Тверского театра драмыПремьера состоялась в 1988 году. Фото: из архива Тверского театра драмы
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Тверской театра драмы приглашает на очередной онлайн-показ. На этот раз зрители смогут посмотреть архивный спектакль по произведению Ю. О Нила «Любовь под вязами». Режиссёр-постановщик – народная артистка России Вера Ефремова

«Любовь под вязами» - это драма в 3-х действиях. Произведение показывает нетрадиционный любовный треугольник в одной из английских семейств, в котором замешаны отец, сын и молодая жена отца.

Спектакль учит простой истине - быть добрее к своим родным и не быть жадными в плане материального благосостояния, ведь алчность губит людей.

Премьера состоялась в 1988 году. Продолжительность – 113 минут. 18+

Ссылка на спектакль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Тверской театр драмы приглашает на онлайн-спектакль "Любовь под вязами"
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