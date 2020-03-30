В 2020 году многодетным семьям Тверской области выплатили почти 16 млн рублей материнского капитала
С начала года сертификаты на получение регионального маткапитала вручены 292 многодетным семьям региона. Всего уже выплачено 15,7 млн рублей.
– Демография – это приоритет для Тверской области. Наша первоочередная задача в этой сфере – поддержка семей с детьми, – считает губернатор Игорь Руденя.
Право на материнский (семейный) капитал имеют жительницы Тверской области, которые родили или усыновили третьего или последующих детей с 1 января 2012 года.
Размер материнского капитала, который предоставляет область на детей 2020 года рождения, составляет 66238 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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