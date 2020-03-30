2020-03-30T12:30:05+03:00
Общество

В 2020 году многодетным семьям Тверской области выплатили почти 16 млн рублей материнского капитала

Речь идёт о региональной мере поддержки
Александр ЖМУЛИН
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Средства регионального маткапитала можно потратить на уплату взноса или процентов по ипотеке, а также на ремонт дома и различные приобретения, например, авто.Средства регионального маткапитала можно потратить на уплату взноса или процентов по ипотеке, а также на ремонт дома и различные приобретения, например, авто.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С начала года сертификаты на получение регионального маткапитала вручены 292 многодетным семьям региона. Всего уже выплачено 15,7 млн рублей.

– Демография – это приоритет для Тверской области. Наша первоочередная задача в этой сфере – поддержка семей с детьми, – считает губернатор Игорь Руденя.

Право на материнский (семейный) капитал имеют жительницы Тверской области, которые родили или усыновили третьего или последующих детей с 1 января 2012 года.

Размер материнского капитала, который предоставляет область на детей 2020 года рождения, составляет 66238 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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