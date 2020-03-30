В Тверской области пенсионер стал жертвой уличного грабителя

30 Март 2020 2020-03-30T12:19:55+03:00

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В полицию обратился 72-летний житель Осташкова. Пенсионер сообщил, что в Ленинскои переулке на него напал неизвестный мужчина. Злоумышленник ударил потерпевшего, выхватил у него кошелек с деньгами и скрылся.

По статье "Грабеж" было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали. Им оказался 51-летний, ранее судимый житель Осташкова. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.

Фигурант водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU