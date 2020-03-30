2020-03-30T12:09:52+03:00
Общество

Вертолеты санавиации трижды вылетали в районы Тверской области

Пациенты доставлены в ОКБ
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Вертолеты санавиации трижды вылетали в районы Фото: областной минздравВертолеты санавиации трижды вылетали в районы Фото: областной минздрав
Изменить размер текста:

В минувшие выходные – 28 и 29 марта - вертолеты санитарной авиации Тверской области - Ансат национальной службы санитарной авиации и МИ-8МТВ-1 МЧС России - трижды вылетали в районы. Двух пациентов доставили в Тверь из Бежецка и одного - из Удомли.

Бригады медиков из областной клинической больницы в Твери оказывали помощь пациентам с диагнозом "острый инфаркт миокарда".

Все пациенты госпитализированы для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тверские полицейские задержали находившегося в Федеральном розыске мужчину
В Тверской области водитель иномарки погиб после столкновения с деревом
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в регионе будут усиливать предупредительные меры против Covid-19
С парковки во дворе дома в Конаково Тверской области злоумышленник похитил мопед
Жителям Тверской области указали на признаки интернет-фейков о коронавирусе
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за короавируса: в регионе подтвердили четвертый случай заражения коронавирусом
В 2020 году многодетным семьям Тверской области выплатили почти 16 млн рублей материнского капитала
В Тверской области пенсионер стал жертвой уличного грабителя
Вертолеты санавиации трижды вылетали в районы Тверской области
Коронавирус в Тверской области: автомобиль-колокольня с мощами и иконами объехал вокруг Твери
У жителя Удомли злоумышленник украл гаражные ворота
В Твери новые автобусы вышли еще на четыре маршрута
В Твери запустили флешмоб, в котором благодарят врачей за работу
Первые поливомоечные машины вышли на работу в Твери
Два парня в Тверской области украли ворота гаража и сдали их в пункт приёма металла
В Ботаническом саду распустились первые в Твери тюльпаны, нарциссы и гиацинты
На 29 марта в Тверской области не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции
Только за сутки жители Тверской области позволили мошенникам снять с банковских карт более 700 000 рублей
Хроники Ржевского мемориала: Установлен венок и надпись у подножия
Ночью в Твери тушили мусорный контейнер и хозпостройку
Мамулино – Энергоремонт: в Твери запускают обновленный 27 маршрут
Часть электричек отменят на участке Москва-Тверь
Из-за пьяного водителя в ДТП пострадало двое человек в Тверской области
Из-за пала травы с 27 марта в Тверской области установлен пожароопасный период
Новых случаев коронавирусной инфекции в Тверской области не выявлено
Крупные супермаркеты Твери почти пустые, продавцы в масках и перчатках