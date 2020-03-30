Вертолеты санавиации трижды вылетали в районы Тверской области
Пациенты доставлены в ОКБ
Вертолеты санавиации трижды вылетали в районы Фото: областной минздрав
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В минувшие выходные – 28 и 29 марта - вертолеты санитарной авиации Тверской области - Ансат национальной службы санитарной авиации и МИ-8МТВ-1 МЧС России - трижды вылетали в районы. Двух пациентов доставили в Тверь из Бежецка и одного - из Удомли.
Бригады медиков из областной клинической больницы в Твери оказывали помощь пациентам с диагнозом "острый инфаркт миокарда".
Все пациенты госпитализированы для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU