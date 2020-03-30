Вертолеты санавиации трижды вылетали в районы Тверской области

30 Март 2020 2020-03-30T12:09:52+03:00

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В минувшие выходные – 28 и 29 марта - вертолеты санитарной авиации Тверской области - Ансат национальной службы санитарной авиации и МИ-8МТВ-1 МЧС России - трижды вылетали в районы. Двух пациентов доставили в Тверь из Бежецка и одного - из Удомли.

Бригады медиков из областной клинической больницы в Твери оказывали помощь пациентам с диагнозом "острый инфаркт миокарда".

Все пациенты госпитализированы для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU