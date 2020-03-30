2020-03-30T09:50:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: автомобиль-колокольня с мощами и иконами объехал вокруг Твери

Так духовенство борется с коронавирусом
Ольга ТРОФИМОВА
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Митрополит Тверской и Кашинский Савва на автомоиле с колоколами совершил Крестный объезд Твери Фото: tvereparhia.ruМитрополит Тверской и Кашинский Савва на автомоиле с колоколами совершил Крестный объезд Твери Фото: tvereparhia.ru
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В воскресенье, 29 марта, после Пассии в тверском Воскресенском кафедральном соборе митрополит Тверской и Кашинский Савва совершил Крестный объезд Твери.

В борьбе с коронавирусом владыка и духовенство на автомобиле-колокольне с иконами и мощами тверских святых: мощевиком с частицами мощей святых в земле Тверской просиявших, мощами святителя Арсения Тверского и благоверных князя Михаила Тверского и княгини-инокини Анны Кашинской, иконами Божией Матери «Тучная Гора», великомученика Пантелеимона Целителя, святых преподобных Савватия и Евфросина Тверских, читая акафисты, объехали вокруг города.

- По окончании объезда было совершено молебное пение, на сугубой ектении вознесены прошения во время распространения вредоносного поветрия и молитва, утвержденные Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, - сообщили в Тверской и Кашинской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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