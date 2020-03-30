2020-03-30T09:32:41+03:00
Происшествия

У жителя Удомли злоумышленник украл гаражные ворота

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Полицейские разыскали злоумышленниковПолицейские разыскали злоумышленниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В дежурную часть полиции обратился сотрудник гаражно-строительного кооператива, расположенного в Удомле. Мужчина сообщил, что со строящего гаражного бокса злоумышленники похитили ворота. Ущерб составил более 15 000 рублей.

На месте преступления оперативники выяснили, что крепёжные петли ворот были спилены ножовкой. Нашелся и свидетель происходящего, который видел двух молодых людей, которые пытались спилить ворота. Он их спугнул, но позже мужчины вернулись.

Похищенные ворота нашлись в одном из пунктов приёма металла. Злоумышленниками оказались неработающие 27-летние жители Удомли.

Похитители признались в содеянном и сообщили, что деньги, вырученные от продажи ворото, потратили.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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