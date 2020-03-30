У жителя Удомли злоумышленник украл гаражные ворота
В дежурную часть полиции обратился сотрудник гаражно-строительного кооператива, расположенного в Удомле. Мужчина сообщил, что со строящего гаражного бокса злоумышленники похитили ворота. Ущерб составил более 15 000 рублей.
На месте преступления оперативники выяснили, что крепёжные петли ворот были спилены ножовкой. Нашелся и свидетель происходящего, который видел двух молодых людей, которые пытались спилить ворота. Он их спугнул, но позже мужчины вернулись.
Похищенные ворота нашлись в одном из пунктов приёма металла. Злоумышленниками оказались неработающие 27-летние жители Удомли.
Похитители признались в содеянном и сообщили, что деньги, вырученные от продажи ворото, потратили.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
ИСТОЧНИК KP.RU