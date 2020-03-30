В Твери новые автобусы вышли еще на четыре маршрута

30 Март 2020 2020-03-30T09:09:35+03:00

Новые автобусы вышли еще на четыре маршрута в Твери Фото: ПТО

В ближайшую неделю они будут работать по расписанию выходного дня

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В понедельник, 30 марта, на территории Твери и Калининского района в рамках новой модели пассажирских перевозок начали работать еще четыре маршрута: №45 "Улица Зелёная – Калининская ЦРБ", №30 "Завод Центросвар - улица Левитана", №222 "Железнодорожный вокзал – Лебедево".

До улицы Артюхиной в микрорайоне "Юность", куда ранее заезжал маршрут 222, теперь можно доехать на автобусах маршрута №41.

- Также будет действовать сезонный маршрут №222к "Пролетарка – Лебедево", - сообщает оператор "Транспорт Верхневолжья".

Напомним, что в период режима повышенной готовности из-за коронавируса, во время нерабочей недели, с 30 марта по 3 апреля, в Твери и Калининском районе, автобусы будут работать по расписанию выходного дня. Далее - в обычном режиме.

Всего в настоящее время новые автобусы возят пассажиров по 63 маршрутам: 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 20, 21, 27, 31, 33, 33к, 36, 41, 52, 55, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 125р, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 154, 202,204, 205, 207, 211, 225, 227, 233.

ИСТОЧНИК KP.RU