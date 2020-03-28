Автомобиль в Тверской области съехал с трассы М-10 и врезался в дерево
Есть пострадавшая
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28 марта дорожно-транспортное происшествие произошло в Вышневолоцком районе Тверской области на 278 км 800 м трассы М-10.
Автомобиль Чери, направляясь в сторону Санкт-Петербурга, совершил съезд в кювет. После чего наехал на дерево.
Сообщается, что во время ДТП пострадала пассажирка около 30 лет.
- Диагноз пострадавшей пока не известен. Водитель был трезв, - сообщают в УГИБДД по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU