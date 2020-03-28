В Твери торговые центры переходят на работу в ограниченном режиме

28 Март 2020 2020-03-28T12:44:02+03:00

С 28 марта по 5 апреля Торговый парк N1 будет работать в ограниченном режиме

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С 28 марта по 5 апреля Торговый парк N1 будет работать в ограниченном режиме. Сообщается, что открытыми останутся только магазины товаров и услуг первой необходимости.

В Торговом парке продолжат работу: «Детский мир», «М.Видео», зоомагазин «Четыре лапы», салон связи «Мегафон», салон связи «МТС», офис продаж «Билайн».

- Мы призываем всех посетителей следовать рекомендациям органов здравоохранения. Берегите себя и своих близких, желаем вам здоровья! - обращается ко всем руководство Торгового парка №1.

Кстати, посетители сообщают, что «Тандем» закрылся сегодня, а «Леруа Мерлен» закрывается с понедельника.

ИСТОЧНИК KP.RU