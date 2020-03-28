Нетрезвый мужчина мчался на автомобиле по Твери и врезался в столб
С травмами он был госпитализирован
Пострадавшего госпитализировалиФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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28 марта в Твери на улице Орджоникидзе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Сообщается, что машина мчалась по городу, превышая скорость. В итоге завершилось это тем, что водитель, не справившись с управлением, наехал на стол.
Пострадавшим оказался 56-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.
- С травмами различной степени тяжести он был доставлен в 4-ю городскую больницу, - комментируют в УГИБДД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU