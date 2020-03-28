2020-03-28T11:18:42+03:00
Происшествия

Сотрудники полиции остановили в Тверской области машину, в которой перевозили наркотик

Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы
Ирина ТАРАСОВА
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Расследование продолжаетсяРасследование продолжаетсяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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28 марта полиция и сотрудники наркоконтроля остановили в Оленинском районе отечественный автомобиль, которым управлял 35-летний местный житель.

При досмотре авто под передним сиденьем пассажира был обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Исследование в ЭКЦ УМВД России по Тверской области показало, что это наркотическое средство массой 0,91 грамм.

По время допроса мужчина сказал, что данный наркотик он приобрел для себя, однако то, что он попытался его спрятать при встрече с сотрудниками полиции, говорит об обратном.

- В отношении неработающего ранее неоднократно судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Ведется следствие, - комментируют в УМВД России по Тверской области.

Мужчине грозит наказание до трех лет лишения свободы. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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