2020-03-27T22:53:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: Почта России перешла на особый режим работы

Почтальоны продолжат работу в обычном режиме
Ольга ТРОФИМОВА
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Отделения почты закрылись для посетителейОтделения почты закрылись для посетителейФото: Олег ЗОЛОТО
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С 30 марта по 3 апреля Почта России в Тверской области переходит на особый режим работы.

Чтобы замедлить скорость распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, большая часть отделений почтовой связи и отделений почтовой связи, будут закрыты для клиентов.

При этом отделения будут функционировать по утвержденному расписанию. Почтальоны продолжат работу в обычном режиме.

Клиентам рекомендуют воспользоваться цифровыми сервисами. Выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку писем и т.д. почтальоны будут осуществлять на дому.

А сотрудники продолжат обработку посылок и писем и будут осуществлять почтовый обмен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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