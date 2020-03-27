2020-03-27T22:38:19+03:00
Происшествия

Полицейские в Тверской области задержали телефонного мошенника

Он выманил у пенсионерки 225 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Мошенник обманул пенсионерку на 225 тысяч рублейМошенник обманул пенсионерку на 225 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В полицию обратилась 65-летняя жительница Кимрского района. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенников. Злоумышленник позвонил ей и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что ее сын попал в ДТП.

За его освождение звонивший потребовал 225 тысяч рублей. Не долго думая, женщина перевела деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого в мошенничестве была установлена. Им оказался неработающий, ранее судимый за аналогичные преступления 39-летний житель Самарской области.

Мошенник обманывал пенсионеров, звонил на домашние и мобильные телефоны жителей Верхневолжья и сообщал им о том, что близкий человек – сын или внук якобы попал в беду.

- Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: Почта России перешла на особый режим работы
В Твери сбили 19-летнюю девушку
Полицейские в Тверской области задержали телефонного мошенника
Администрация Твери предостерегла жителей от покупки медицинских масок на улице
Двух пациентов, выздоровевших после коронавируса, выписали в Твери
Девушка пострадала в ДТП в Бежецком районе Тверской области
За минувшие сутки спасатели МЧС по Тверской области 97 раз выезжали тушить горящую траву
Коронавирус в Тверской области: в Верхневолжье приостановлено лечение в детских санаториях
Жителя Тверской области накажут за нарушение режима изоляции
На Октябрьском проспекте в Твери сбили девушку
Дождь и мокрый снег обещают жителям Тверской области
Спасти чью-то жизнь, просто оставшись дома, – не такая уж сложная задача: глава парламента Твери о распространении коронавируса
Жителям Тверской области, вернувшимся и зарубежных стран, напомнили о самоизоляции
Коронавирус в Тверской области: в детских садах будут организованы дежурные группы для детей работников жизнеобеспечивающих служб