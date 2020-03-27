Полицейские в Тверской области задержали телефонного мошенника
В полицию обратилась 65-летняя жительница Кимрского района. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенников. Злоумышленник позвонил ей и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что ее сын попал в ДТП.
За его освождение звонивший потребовал 225 тысяч рублей. Не долго думая, женщина перевела деньги.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого в мошенничестве была установлена. Им оказался неработающий, ранее судимый за аналогичные преступления 39-летний житель Самарской области.
Мошенник обманывал пенсионеров, звонил на домашние и мобильные телефоны жителей Верхневолжья и сообщал им о том, что близкий человек – сын или внук якобы попал в беду.
- Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU