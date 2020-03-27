Полицейские в Тверской области задержали телефонного мошенника

27 Март 2020 2020-03-27T22:38:19+03:00

Мошенник обманул пенсионерку на 225 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Он выманил у пенсионерки 225 тысяч рублей

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В полицию обратилась 65-летняя жительница Кимрского района. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенников. Злоумышленник позвонил ей и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что ее сын попал в ДТП.

За его освождение звонивший потребовал 225 тысяч рублей. Не долго думая, женщина перевела деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого в мошенничестве была установлена. Им оказался неработающий, ранее судимый за аналогичные преступления 39-летний житель Самарской области.

Мошенник обманывал пенсионеров, звонил на домашние и мобильные телефоны жителей Верхневолжья и сообщал им о том, что близкий человек – сын или внук якобы попал в беду.

- Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU