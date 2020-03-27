Администрация Твери предостерегла жителей от покупки медицинских масок на улице

27 Март 2020 2020-03-27T22:22:34+03:00

Без герметичной упаковки и документов товар брать не стоит

Без герметичной упаковки и документов товар брать не стоит

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Администрация города Твери предостерегла жителей областной столицы от приобретения изделий медицинского назначения (масок и перчаток) на улицах, вне установленных для продажи таких изделий мест.

Власти отмечают, что без герметичной упаковки и в отсутствие у продавцов документов, подтверждающих качество и безопасность, изделия приобретать не стоит.

- Лица, осуществляющие торговлю и оказание услуг вне установленных органами местного самоуправления мест, в том числе, изделиями медицинского назначения (масками, перчатками), будут привлекаться к административной ответственности.

Продаваемые товары - маски и перчатки - находящиеся у правонарушителей, будут изъяты в установленном порядке.

Отметим, что на улице в маске необходимости нет. Дма маска тоже не нужна. А вот в общественных местах носить её желательно.

Правда, купить данное средство защиты в аптеках весьма затруднительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU