2020-03-27T21:33:46+03:00
Происшествия

Девушка пострадала в ДТП в Бежецком районе Тверской области

Угрозы ее жизни нет
Ирина ТАРАСОВА
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Оба водителя были трезвыОба водителя были трезвыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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27 марта в Бежецком районе, на 149 км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск Тверской области произошло ДТП.

Водитель Ваз-2110, 21-летний мужчина, получивший права в 2018 году, не справился с управлением, после чего зацепил обочину и совершил столкновение с автомобилем Джилли.

- Есть пострадавшая, 19-летняя девушка, пассажирка Ваз-2110. Она была осмотрена на месте, угрозы её жизни нет. Оба водителя были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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