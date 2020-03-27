2020-03-27T19:24:27+03:00
Происшествия

За минувшие сутки спасатели МЧС по Тверской области 97 раз выезжали тушить горящую траву

Всего с начала 2020 года трава горела 275 раз
Ольга ТРОФИМОВА
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За минувшие сутки спасатели МЧС по Тверской области 97 раз выезжали тушить горящую травуЗа минувшие сутки спасатели МЧС по Тверской области 97 раз выезжали тушить горящую травуФото: Алексей БУЛАТОВ
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ГУ МЧС России по Тверской области сообщат о начале пожароопасного периода на территории региона.

По данным ведомства, с начала года на территории Верхневолжья спасатели потушили 275 травяных пожаров. Только за минувшие сутки, 27 марта, подразделения совершили 97 выездов.

Один из крупных пожаров произошел 25 марта в деревне Тверстянка Вышневолоцкого городского округа Тверской области. В результате ветхости печной трубы в бане на одном из участков загорелась трава, по ней огонь распространился на другие строения.

- Проведенная заблаговременно опашка и уборка придомовой территории населенного пункта не позволила перейти, несмотря на сильный ветер, огню на жилые дома и поля до прибытия сил и средств МЧС, - отметил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области полковник внутренней службы Евгений Груздев.

Если заранее не соорудить препятствия, способные локализовать очаг возгорания, из-за большой скорости распространения огня последствия оказаться весомыми не только для экологии и экономики, но и для жизни.

МЧС напоминает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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За минувшие сутки спасатели МЧС по Тверской области 97 раз выезжали тушить горящую траву
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