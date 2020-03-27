Коронавирус в Тверской области: в Верхневолжье приостановлено лечение в детских санаториях
В Тверской области, в соответствии с поручением, Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, временно - с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года - приостановлено санаторно-курортное лечение в детских санаториях.
Исключение составляют лишь детские санатории противотуберкулезного профиля. Данные учреждения продолжают работу.
По информации правительства Тверской области, до особого распоряжения приостановлены заезды в детские санатории "Радуга" и "Прометей", Вышневолоцкий психоневрологический санаторий № 1 для детей с детскими церебральными параличами и Областной детский клинический психоневрологический санаторий "Новинки".
ИСТОЧНИК KP.RU
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