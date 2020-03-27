Коронавирус в Тверской области: в Верхневолжье приостановлено лечение в детских санаториях

27 Март 2020 2020-03-27T19:02:50+03:00

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В Тверской области, в соответствии с поручением, Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, временно - с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года - приостановлено санаторно-курортное лечение в детских санаториях.

Исключение составляют лишь детские санатории противотуберкулезного профиля. Данные учреждения продолжают работу.

По информации правительства Тверской области, до особого распоряжения приостановлены заезды в детские санатории "Радуга" и "Прометей", Вышневолоцкий психоневрологический санаторий № 1 для детей с детскими церебральными параличами и Областной детский клинический психоневрологический санаторий "Новинки".

ИСТОЧНИК KP.RU