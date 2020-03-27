2020-03-27T18:54:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителя Тверской области могут оштрафовать за нарушение режима изоляции

Протоколы направлены в суд на рассмотрение
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области нарушил режим изоляции Фото: архив "КП"Житель Тверской области нарушил режим изоляции Фото: архив "КП"
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В МО МВД России "Удомельский" из Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека поступило сообщение о том, что 53-летний житель Удомли в марте 2020 года выезжал вместе с семьей в Германию.

Главным санитарным врачом Роспотребнадзора по городу Удомле в отношении мужчины и членов его семьи были вынесены постановления по соблюдению режима изоляции по месту жительства в целях предотвращения распространения коронавируса. Тем не менее, мужчина дважды нарушил данные требования.

- В настоящее время сотрудниками полиции в отношении правонарушителя составлено два протокола по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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