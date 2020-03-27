Дождь и мокрый снег обещают жителям Тверской области

27 Март 2020 2020-03-27T18:13:14+03:00

Дождь и мокрый снег обещают жителям ВЕрхневолжья в последние дни марта Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

27 марта ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщило, что в период с 29 по 31 марта на территории Верхневолжья ожидается ухудшение погодных условий: днем 29 марта, начиная с северо-западных районов области, пройдут дожди и мокрый снег.

Ожидается резкое понижение температуры воздуха. 29 марта ночью столбик термометра опустится до -2…+3 градусов, днем - немного теплее +2…+7, на юге области до +12 градусов.

30 марта ночью похолодает до -6…-1 градуса, днем -4…+1.

На дорогах возможна гололедица.

В неблагоприятных условиях автомобилистам напоминают о соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU