Спасти чью-то жизнь, просто оставшись дома, – не такая уж сложная задача: глава парламента Твери о распространении коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T18:02:41+03:00

Евгений Пичуев сделал заявление о том, как не допустить распространения коронавируса в Твери

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Предстоящая неделя в стране нерабочая. Это необходимо для того, чтобы не усугублять эпидемическую ситуацию и не допустить масштабного распространения вируса.

Оставаться тверичан дома, чтобы не допустить распространения заразы призвал глава тверской городской думы, врач Евгений Пичуев.

-Тем, кто будет дома, необходимо провести это время именно дома, не подвергая опасности заражения себя, своих близких, всех жителей нашего города. Даже не подозревая об этом, можно быть источником заражения. И это особенно опасно для людей старшего поколения. О них необходимо позаботиться, разъяснить им необходимость оставаться дома, обеспечить их продуктами питания, лекарствами, - заметил Евгений Пичуев.

Он призвал ответственно отнестись к рекомендациям медиков и Роспотребнадзора:

-Согласитесь, что спасти чью-то жизнь, просто оставшись дома, – не такая уж сложная задача!

ИСТОЧНИК KP.RU