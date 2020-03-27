2020-03-27T17:31:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителям Тверской области, вернувшимся и зарубежных стран, напомнили о самоизоляции

Также им необходимо позвонить на "горячую линию"
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителям Тверской области, вернувшимся и зарубежных стран, напомнили о самоизоляцииЖителям Тверской области, вернувшимся и зарубежных стран, напомнили о самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителям и гостям Тверской области напомнили, что после посещения зарубежных стран или контактов с гражданами, вернувшимися из заграницы, необходимо строго соблюдать режим самоизоляции, а также позвонить на горячую линию 8-800-333-93-72 для получения необходимых рекомендаций и разъяснений.

Данные меры необходимы для ограничения распространения коронавирусной инфекции на территории Тверской области.

Напомним, по данным на 27 марта, в Верхневолжье зараженными остаются трое жителей. Они изолированы. Их состояние удовлетворительное.

За прошедшую неделю новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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