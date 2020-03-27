Жителям Тверской области, вернувшимся и зарубежных стран, напомнили о самоизоляции
Жителям и гостям Тверской области напомнили, что после посещения зарубежных стран или контактов с гражданами, вернувшимися из заграницы, необходимо строго соблюдать режим самоизоляции, а также позвонить на горячую линию 8-800-333-93-72 для получения необходимых рекомендаций и разъяснений.
Данные меры необходимы для ограничения распространения коронавирусной инфекции на территории Тверской области.
Напомним, по данным на 27 марта, в Верхневолжье зараженными остаются трое жителей. Они изолированы. Их состояние удовлетворительное.
За прошедшую неделю новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зафиксировано.
ИСТОЧНИК KP.RU
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