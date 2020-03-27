Коронавирус в Тверской области: в детских садах будут организованы дежурные группы для детей работников жизнеобеспечивающих служб

27 Март 2020 2020-03-27T15:24:16+03:00

Детей примут в сад на основании заявления от родителей Фото: Мария ЛЕНЦ

Прием детей будет осуществляться после медосмотра

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В Тверской области, в связи с режимом повышенной готовности, закрываются детские сады и школы.

С 30 марта по 3 апреля в детских садах Верхневолжья будут работать дежурные группы. Об этом сообщает правительство Тверской области.

Они будут сформированы для детей, чьи родители работают в жизнеобеспечивающих службах.

Прием в группы будет осуществляться по заявлению родителей и только после осмотра штатным медработником.

С 6 апреля образовательные учреждения планируется перевести на работу в штатном режиме.

В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, возможно введение дистанционного обучения в школах.

ИСТОЧНИК KP.RU