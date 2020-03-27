Коронавирус в Тверской области: в детских садах будут организованы дежурные группы для детей работников жизнеобеспечивающих служб
В Тверской области, в связи с режимом повышенной готовности, закрываются детские сады и школы.
С 30 марта по 3 апреля в детских садах Верхневолжья будут работать дежурные группы. Об этом сообщает правительство Тверской области.
Они будут сформированы для детей, чьи родители работают в жизнеобеспечивающих службах.
Прием в группы будет осуществляться по заявлению родителей и только после осмотра штатным медработником.
С 6 апреля образовательные учреждения планируется перевести на работу в штатном режиме.
В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, возможно введение дистанционного обучения в школах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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