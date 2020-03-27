Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: учреждения здравоохранения будут работать в штатном режиме
С 30 марта по 3 апреля лечебные учреждения Тверской области будут работать в штатном режиме. Об этом сообщает областной Минздрав.
Круглосуточную экстренную и неотложную помощь будут оказывать скорая помощь и стационары, поликлиники будут работать по обычному расписанию.
Временно приостановлена плановая медицинская помощь и диспансеризация.
Минздрав призывает жителей Верхневолжья, в связи с проведением карантинных мероприятий, сократить плановое и профилактическое посещение медицинских учреждений, обращаться за помощью в случае недомогания или болезни.
Напомним, с 20 марта в регионе не выявлялось новых случаев коронавирусной инфекции. Три пациента с подтвержденным диагнозом проходят лечение, они изолированы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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