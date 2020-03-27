Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: учреждения здравоохранения будут работать в штатном режиме

27 Март 2020 2020-03-27T15:02:01+03:00

Пациентов просят воздержаться от посещения больниц и обращаться к врачам только в случае необходимости Фото: Даба ДАБАЕВ

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С 30 марта по 3 апреля лечебные учреждения Тверской области будут работать в штатном режиме. Об этом сообщает областной Минздрав.

Круглосуточную экстренную и неотложную помощь будут оказывать скорая помощь и стационары, поликлиники будут работать по обычному расписанию.

Временно приостановлена плановая медицинская помощь и диспансеризация.

Минздрав призывает жителей Верхневолжья, в связи с проведением карантинных мероприятий, сократить плановое и профилактическое посещение медицинских учреждений, обращаться за помощью в случае недомогания или болезни.

Напомним, с 20 марта в регионе не выявлялось новых случаев коронавирусной инфекции. Три пациента с подтвержденным диагнозом проходят лечение, они изолированы.

ИСТОЧНИК KP.RU