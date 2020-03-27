Коронавирус в Тверской области: региональная Госавтоинспекция переходит на особый режим работы

27 Март 2020 2020-03-27T14:35:12+03:00

Все услуги будут осуществляться только по предварительной записи

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В связи с режимом повышенной готовности, который объявлен в Тверской области, региональная Госавтоинспекция переходит на особый режим работы.

Так, госуслуги по линии ГИБДД - регистрация транспортных средств, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений - теперь будут предоставляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Выдача свидетельств, допусков и т.п. документов будет осуществляться по предварительной записи по телефонам:

- УГИБДД УМВД России по Тверской области – тел. 8 (4822)66-78-46;

- отдел ГИБДД УМВД России по г. Твери – тел. 8 (4822)58-56-67.

Запись для получения свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов по телефону отдела ГИБДД УМВД России по г. Твери 8 (4822)58-56-67. Сокращается количество учебных групп автошкол. Графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами будут скорректированы. Порядок оформления ДТП участниками дорожного движения осуществляется в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU