Коронавирус в Тверской области: региональная Госавтоинспекция переходит на особый режим работы
В связи с режимом повышенной готовности, который объявлен в Тверской области, региональная Госавтоинспекция переходит на особый режим работы.
Так, госуслуги по линии ГИБДД - регистрация транспортных средств, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений - теперь будут предоставляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Выдача свидетельств, допусков и т.п. документов будет осуществляться по предварительной записи по телефонам:
- УГИБДД УМВД России по Тверской области – тел. 8 (4822)66-78-46;
- отдел ГИБДД УМВД России по г. Твери – тел. 8 (4822)58-56-67.
Запись для получения свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов по телефону отдела ГИБДД УМВД России по г. Твери 8 (4822)58-56-67. Сокращается количество учебных групп автошкол. Графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами будут скорректированы. Порядок оформления ДТП участниками дорожного движения осуществляется в прежнем режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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