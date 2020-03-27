2020-03-27T14:35:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: региональная Госавтоинспекция переходит на особый режим работы

Все услуги будут осуществляться только по предварительной записи
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Госавтоинспекция Тверской области переходит на особый режим работы Фото: УГИБДД России по Тверской областиГосавтоинспекция Тверской области переходит на особый режим работы Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

В связи с режимом повышенной готовности, который объявлен в Тверской области, региональная Госавтоинспекция переходит на особый режим работы.

Так, госуслуги по линии ГИБДД - регистрация транспортных средств, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений - теперь будут предоставляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Выдача свидетельств, допусков и т.п. документов будет осуществляться по предварительной записи по телефонам:

- УГИБДД УМВД России по Тверской области – тел. 8 (4822)66-78-46;

- отдел ГИБДД УМВД России по г. Твери – тел. 8 (4822)58-56-67.

Запись для получения свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов по телефону отдела ГИБДД УМВД России по г. Твери 8 (4822)58-56-67. Сокращается количество учебных групп автошкол. Графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами будут скорректированы. Порядок оформления ДТП участниками дорожного движения осуществляется в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Тверской области: в детских садах будут организованы дежурные группы для детей работников жизнеобеспечивающих служб
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: учреждения здравоохранения будут работать в штатном режиме
Коронавирус в Тверской области: региональная Госавтоинспекция переходит на особый режим работы
На улице Твери полицейские задержали наркоторговца
Нерабочая неделя в Твери: транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года будет работать по графику выходного дня
Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 27 марта 2020 года: подтверждено три, новых не регистрировалось
В Тверской области водитель уснул и врезался в дерево
В Тверской области ищут пропавшего подростка
"КП"-Тверь" запускает флэшмоб "Оставайся дома": приготовьте такое блюдо, которое заставит вас не выходить на улицу
Тверская городская Дума приостановила личный приём граждан из-за коронавируса
В Тверской области водитель на легковушке, уходя от преследования, врезался в столб
В курице из Тверской области нашли антибиотики
На дороге в Тверской области пожилая женщина попала под машину
Тверской Театр-студия "Премьер" начинает онлайн-показы спектаклей
Победительницей конкурса «О, эти женщины в погонах!» в Твери стала капитан полиции Елена Гусева
Двух жителей Тверской области будут судить за убийство таксиста
На улицы Твери выходит автобус №43, а 55-й возвращается на прежний маршрут
Коронавирус в Тверской области: полиция прекратила личный прием граждан
Коронавирус в Тверской области: в регионе закрылись фитнес-клубы
В преддверии юбилея Победы в Твери появится "Стена Памяти"
Тверское МЧС предупредило жителей о штрафах за пал травы