В Тверской области женщина забыла в магазине кошелек, а его украли

24 Март 2020 2020-03-24T20:58:50+03:00

Кошелек с деньгами украли у пенсионерки в Тверской области Фото: Мария ЛЕНЦ

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В полицию о краже заявила 69-летняя жительница Вышнего Волочка. Пенсионерка сообщила, что в одном из магазинов оставила кошелек без присмотра, а его украли. Ущерб составил около 6000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой в краже. Ею оказалась 35-летняя неработающая местная жительница.

Фигурантку задержали и доставили в полицию, где она созналась в содеянном и вернула похищенные деньги.

За кражу злоумышленнице грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU