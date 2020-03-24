2020-03-24T20:58:50+03:00
Происшествия

В Тверской области женщина забыла в магазине кошелек, а его украли

Злоумышленницей оказалась местная жительница
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Кошелек с деньгами украли у пенсионерки в Тверской областиКошелек с деньгами украли у пенсионерки в Тверской областиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В полицию о краже заявила 69-летняя жительница Вышнего Волочка. Пенсионерка сообщила, что в одном из магазинов оставила кошелек без присмотра, а его украли. Ущерб составил около 6000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой в краже. Ею оказалась 35-летняя неработающая местная жительница.

Фигурантку задержали и доставили в полицию, где она созналась в содеянном и вернула похищенные деньги.

За кражу злоумышленнице грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тверская филармония из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации переносит концерты
В период карантина из-за коронавируса Тверской театр драмы начинает показ спектаклей онлайн
Наркодилера из Азии задержали полицейские на улице в Твери
53-летняя пассажирка пострадала во время ДТП в Тверской области
Карантинные фрукты нашли на прилавках магазинов в Твери
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: Минприроды запретило весеннюю охоту
В Тверской области женщина забыла в магазине кошелек, а его украли
Минприроды начало проверку по факту отстрела лебедей в Конаковском районе Тверской области
Жители Тверской области стали меньше жаловаться на вывоз ТКО
Жителям Тверской области напомнили о новых возможностях материнского капитала
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в МФЦ обрабатывают помещения и принимают меры профилактики
Стал известен среднедушевой доход жителя Тверской области