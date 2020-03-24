В Тверской области женщина забыла в магазине кошелек, а его украли
Злоумышленницей оказалась местная жительница
Кошелек с деньгами украли у пенсионерки в Тверской областиФото: Мария ЛЕНЦ
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В полицию о краже заявила 69-летняя жительница Вышнего Волочка. Пенсионерка сообщила, что в одном из магазинов оставила кошелек без присмотра, а его украли. Ущерб составил около 6000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой в краже. Ею оказалась 35-летняя неработающая местная жительница.
Фигурантку задержали и доставили в полицию, где она созналась в содеянном и вернула похищенные деньги.
За кражу злоумышленнице грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU